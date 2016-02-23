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رئيس الوزراء لنواب البحيرة: 3.5 مليون شقة تستهلك المرافق دون تسديد رسوم

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رئيس الوزراء لنواب البحيرة: 3.5 مليون شقة تستهلك المرافق دون تسديد رسوم رئيس الوزراء لنواب البحيرة: 3.5 مليون شقة تستهلك المرافق دون تسديد رسوم
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع نواب البرلمان عن محافظة البحيرة، أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية تستهلك خدمات المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي دون أن تسدد أي مبالغ مالية لخزينة الدولة، مشددًا على أن برنامج يستهدف الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم ومياه وصرف صحي وإسكان وغيرها.
>- رئيس الوزراء لنواب البحيرة: نواجه المشاكل المتراكمة ولا مجال للتأجيل

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مصر 365

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