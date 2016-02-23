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السيسى يؤكد على أولوية البعد الإفريقى فى السياسية الخارجية المصرية

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السيسى يؤكد على أولوية البعد الإفريقى فى السياسية الخارجية المصرية السيسى يؤكد على أولوية البعد الإفريقى فى السياسية الخارجية المصرية
استقبل الرئيس عبد الفتاح اليوم الثلاثاء، روجيه نكودو دانج، رئيس برلمان عموم أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس برلمان عموم أفريقيا، مشيراً إلى أهمية الدور الذى يضطلع به البرلمان باعتباره الذراع التشريعى للاتحاد الأفريقى، ومشيداً بالتطور الملموس الذى شهدته آليات عمله على مدى السنوات الماضية، فضلاً عما يساهم به فى تعزيز أواصر الصداقة والتفاهم بين الشعوب الافريقية.

وأكد الرئيس على أولوية البعد الأفريقى فى السياسية الخارجية المصرية وحرصها على الانفتاح والتواصل مع كافة أشقائها الأفارقة، والمشاركة الفعالة فى أنشطة البرلمان الأفريقى، لاسيما بعد انعقاد مجلس النواب المصرى الذى جاء ممثلاً لإرادة الشعب المصرى الحرة بتشكيله الذى اتسم بالتعددية والتنوع ويضم نسبة غير مسبوقة من تمثيل المرأة والشباب.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن رئيس برلمان عموم أفريقيا وجه التهنئة للرئيس على انعقاد مجلس النواب وعلى ما حققته من تقدم على صعيد الأمن والاستقرار.

كما أشاد باستعادة مصر لدورها المحورى فى أفريقيا، مشيراً إلى ما تبذله من جهود لدفع مسيرة التنمية فى القارة وتحقيق السلام والاستقرار بها. وأعرب عن تقديره للدور المصرى فى الدفاع عن مصالح القارة خلال قمة تغير المناخ فى باريس، فضلاً عن تنظيمها لـ"منتدى أفريقيا 2016" والذى عكس التزاماً واضحاً بتعزيز آليات التكامل الاقتصادى بين دول القارة.

وأوضح " يوسف"، أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات الأوضاع الإقليمية فى أفريقيا، حيث أكد الرئيس أن الظروف الدقيقة التى تمر بها القارة تتطلب تنسيق وتضافر الجهود فى مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها اتساع دائرة الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية الدور الذى يلعبه برلمان عموم أفريقيا فى هذا الشأن من أجل تعزيز التواصل السياسى والثقافى والإنسانى بين شعوب القارة، وبلورة رؤية واضحة تجاه سبل مواجهة تلك التحديات وتهيئة المناخ السياسى المناسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

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مصر 365

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