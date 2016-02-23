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سيارة "أبو عصام الجزار" المحملة بالحمير تتصدر تويتر.. ومغردون: صحة وعافية

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سيارة "أبو عصام الجزار" المحملة بالحمير تتصدر تويتر.. ومغردون: صحة وعافية سيارة "أبو عصام الجزار" المحملة بالحمير تتصدر تويتر.. ومغردون: صحة وعافية
تصدرت كلمة "أبو عصام" التريند المصرى اليوم الثلاثاء بعد تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة لسيارة نقل تقل عددا من الحمير ومكتوب عليها "جزارة أبو عصام".

من جانبها قالت المغردة رشا جودة "أبو عصام فضح نفسه.. أنت أكيد أكيد فى "، وغرد آخر قائلاً: "مش للدرجة دى يا أبو عصام، استر نفسك أنت وعيالك يا راجل"، والمدون محمد عصام غرد ساخراً: "أبو عصام بيمسى على زباينه الأكيلة، ويتمنى لهم طعاما شهيا وصحة وعافية"، و"استر نفسك".

فيما سادت حالة من السخرية الشديدة عبر الهاشتاج حول جرأة "أبو عصام" بخصوص نقل الحمير فى سيارة مكشوفة تحمل اسم الجزارة الخاصة به في وضح النهار قائلين " أبو عصام اتهور قولوا عا"، وفاء شاركت ايضاً فى الهاشتاج وغردت: "الحج أبو عصام راجل متصالح مع نفسه قوى"، وآخر غرد: "جزارة أبو عصام وأولاده.. وفى العربية فيها حمير ... طيب خبيهم يا أبو عصام".

سيارة جزارة أبو عصام محملة بالحمير (1)

سيارة جزارة أبو عصام محملة بالحمير (2)

سيارة جزارة أبو عصام محملة بالحمير (3)

سيارة جزارة أبو عصام محملة بالحمير (4)

سيارة جزارة أبو عصام محملة بالحمير (5)

سيارة جزارة أبو عصام محملة بالحمير (6)

سيارة جزارة أبو عصام محملة بالحمير (7)
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مصر 365

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