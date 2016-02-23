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اتحاد الكرة لـ في الجول: مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ20 تعدلت بسبب الأهلي

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اتحاد الكرة لـ في الجول: مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ20 تعدلت بسبب الأهلي اتحاد الكرة لـ في الجول: مواعيد بعض مباريات الأسبوع الـ20 تعدلت بسبب الأهلي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سبب تعديل بعض مواعيد الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الأهلي وبتروجيت لتبدأ في السابعة مساء بدلا من الثامنة يوم الأربعاء الموافق 2 مارس المقبل.

وتقرر تغيير موعد مباراة حرس الحدود واتحاد الشرطة لتقام الإثنين 29 فبراير بدلا من الثلاثاء 1 مارس.

وتغير أيضا موعد مباراة سموحة ومصر للمقاصة ليكون الثلاثاء 1 مارس بدلا من الأربعاء 2 مارس.

وستنطلق المباراتين في تمام الـ5.15.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com:"مديرية أمن الإسكندرية هي من طلبت تغيير مواعيد المباريات".

وأضاف "تريد عدم إقامة أي مباراة بالإسكندرية في نفس اليوم مع لقاء الأهلي ببرج العرب".

وأردف "لذا تم تغيير موعدي مباراتي الحدود وسموحة لأن الأهلي سيواجه بتروجيت في الإسكندرية".

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