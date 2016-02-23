أمير عبد الحميد لـ في الجول: حفل الأهلي دليل على صفاء الأجواء مع حسام حسن

تمنى أمير عبد الحميد حارس مرمى الإنتاج الحربي أن تمر مباراة المصري البورسعيدي والأهلي بشكل هادئ.

ويلتقي متصدر الدوري بصاحب المركز الرابع على استاد برج العرب مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ7 للدوري المصري.

وقال عبد الحميد الذي كان حاضرا وقت أن سقط 72 مشجعا للأهلي في استاد بورسعيد لـFilGoal.com "أتمنى أن تمر المباراة بهدوء، هذا ما أتوقعه أيضا".

وكان حارس الأهلي السابق بديلا لفريق المصري خلال اللقاء.

وأضاف "حضور حسام وإبراهيم حسن حفل الرعاية الخاص بالأهلي في الأهرامات دليل على صفاء الأجواء بينهما، أتمنى أن تكون المباراة بداية لإعادة كرة القدم المصرية لطبيعتها".