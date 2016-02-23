أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

في الجول يكشف - متى يقود مارتن يول الأهلي من الملعب

Google+ Print
في الجول يكشف - متى يقود مارتن يول الأهلي من الملعب في الجول يكشف - متى يقود مارتن يول الأهلي من الملعب

هل يتولى الهولندي مارتن يول قيادة الفريق الأحمر من الملعب فور الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية؟ هذا السؤال يجيب عنه FilGoal.com.

واقترب يول أكثر من تولي القيادة الفنية للأهلي، في انتظار الجلسة الأخيرة التي ستجمعه بمحمود طاهر في لندن.

وفي حال إتمام الاتفاق بين طاهر ويول في جلسة اليوم بنجاح، يصل المدرب الهولندي إلى بداية الأسبوع المقبل مع الإعلان الرسمي.

ولكن لن يقود يول الأهلي فور الإعلان الرسمي.

فبشكل مبدئي، سيحضر يول مباراة الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ20 من الدوري والمقرر لها يوم 2 مارس من المدرجات.

ولن يسمح ضغط مباريات الدوري ليول بتولي قيادة الأهلي سريعا بعد مباراة بتروجيت.

فعلي الأغلب سيشاهد مباراة مصر للمقاصة التالية والمقرر لها يوم 5 مارس من المدرجات أيضا.

بعد المقاصة، من المفترض أن يلعب الأهلي أمام إنبي ولكن اتحاد الكرة لم يحدد موعدا للمباراة ليسمح لهيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر باستدعاء قائمة مباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ثم سيلعب الأهلي أول مبارياته في دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 18 أو 19 أو 20 مارس، وسيكون من المستبعد أيضا أن يبدأ يول مشواره مع الأهلي في هذه المباراة.

وبالتالي، لن يقود يول الفريق الأحمر قبل نهاية فترة توقف الدوري لمباراتي نيجيريا.

استمع إلى تصريحات يول عن تدريب الأهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة