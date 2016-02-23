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هشام حنفي لـ في الجول: على الأهلي استغلال أنصاف الفرص في مواجهته الصعبة أمام المصري

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هشام حنفي لـ في الجول: على الأهلي استغلال أنصاف الفرص في مواجهته الصعبة أمام المصري هشام حنفي لـ في الجول: على الأهلي استغلال أنصاف الفرص في مواجهته الصعبة أمام المصري

يرى هشام حنفي لاعب الأهلي السابق أن السبيل إلى فوز الفريق على المصري الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز هو استغلال الفرص القليلة التي ستتاح أمام المرمى.

ويحل الأهلي ضيفا على المصري في استاد برج العرب في لقاء مؤجل من الجولة السابعة للمسابقة.

وقال حنفي لـFilGoal.com:"مباراة صعبة دون شك على الأهلي بعد تعادله مع غزل المحلة وطلائع الجيش".

وأضاف "ما حدث كان غريبا، فلقد تعلمنا في الأهلي دائما أن ما بعد الفوز ببطولة أو الانتصار على الزمالك يكون أصعب كثير، كان لابد من التركيز أكثر".

وأردف "الفريق أمام المحلة كان سيئا للغاية، لا يعقل أن يبدأ الأهلي المباراة في آخر 10 دقائق، كان لابد من الفوز من أجل استمرار الضغط على المنافس والحفاظ على فارق النقاط".

وتابع "المباراة ستكون متوترة بسبب تأجيلها أكثر من مرة ولأن التوأم هو قائد المصري، لكن كرة القدم في النهاية تلعب من أجل الروح الرياضية".

وواصل "يجب على الأهلي أن يستغل أنصاف الفرص وأن يركز بشدة وألا يفقد الكرة كثيرا وأن تكون خطوطه مترابطة".

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