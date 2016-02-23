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وفد سلطة الطيران المدني الإيطالي يتفقد مركز تدريب مصر للطيران

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وفد سلطة الطيران المدني الإيطالي يتفقد مركز تدريب مصر للطيران وفد سلطة الطيران المدني الإيطالي يتفقد مركز تدريب مصر للطيران

حسام كمال

تفقد مركز تدريب للطيران وفداً من سلطة الطيران المدني الإيطالي للإطلاع على إمكانيات الشركة الوطنية في مجال التدريب بهدف إتاحة المزيد من فرص التعاون المشترك وفتح آفاق ورؤى جديدة تخدم سوق النقل الجوي الإيطالي والمصري .. صرح بذلك شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران .

جاءت الزيارة ضمن جدول أعمال الوفد الاقتصادي الإيطالي الذي زار مصر , والذي ضم ممثلو كبرى الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات المختلفة ومن بينها الطيران المدني .

صرح الطيار محمد منار رئيس مركز التدريب أن الشركة تعمل جاهدة على التوسع وتعزيز تواجدها فى السوق الإيطالي , وفقًا لخطة التطوير التي تنتهجها حالياً في خطوطها والتي تستهدف زيادة الترددات وفتح خطوط جديدة في العديد من الوجهات والمدن الإيطالية .

وأضاف منار أن الزيارة تضمنت جولة ميدانية داخل المركز للتعرف على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة الطيران التمثيلى لتدريب الطيارين التى تشمل طرازات الإيرباص A330-A340-A320 وبوينج B777/ B737-800 وكذلك أجهزة تدريب الضيافة الجوية على جهاز الطوارئ CEET وتقديم الخدمة على جهاز CST بالإضافة إلى تدريب مهندسى صيانة الطائرات الحديثة وأيضا الفصول الدراسية المتطورة و المطابقة للمواصفات والأساليب العالمية المتقدمة .

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