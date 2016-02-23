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وزير الطيران : دراسة جدوى لافتتاح خط جديد إلى توجو

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وزير الطيران : دراسة جدوى لافتتاح خط جديد إلى توجو وزير الطيران : دراسة جدوى لافتتاح خط جديد إلى توجو

حسام كمال

أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن الوزارة بصدد عمل دراسة جدوى لمشروع فتح خط جديد بدولة توجو , وأضاف كمال أن الأمر جاء من خلال مؤتمر “الكوميسا” الذي عقد بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى , حيث تم مناقشه استعداد الوزارة لفتح خط جديد بين وتوجو تماشيا مع إنشاء مطار جديد بنفس الدولة وسيتم عمل دارسة جدوى وافيه لمعرفة مدى إمكانيات فتح الخط من عدمه .
> وأضاف كمال أن الهدف من إنشاء الخط لن يكون استثماري من الدرجة الأولى , ولكن الهدف منه دعم مصر للدول الأفريقية من خلال خط سياسي لتعميق العلاقات وتحقيق التكامل .

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