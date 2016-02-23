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توافد رؤساء البرلمانات العربية إلى القاهرة

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توافد رؤساء البرلمانات العربية إلى القاهرة توافد رؤساء البرلمانات العربية إلى القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

توافد علي مطار القاهرة الدولي عدد من رؤساء البرلمانات العربية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذى يبدأ خلال ساعات , يعقد المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الدورة الحالية للقمة العربية ، وتحت عنوان “رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية” .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار انه وصل استراحة كبار الزوار بالمطار كل من محمد مبارك الخليفى رئيس مجلس الشورى القطرى وعلى بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالبحرين ومحمد شيخ عثمان جوارى رئيس البرلمان الصومالي , والحسيني عبد العزيز من تونس وسليم الديب من فلسطين , وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بإنهاء إجراءات الوفود العربية التي سوف تشارك في المؤتمر.

يبحث المؤتمر عددا من القضايا أهمها الأمن القومى العربى ومواجهة قوى التطرف والإرهاب، وآليات التنسيق لوضع رؤية برلمانية للإطار الإستراتيجي العربى للتنمية المستدامة ، وسيتم رفع توصيات المؤتمر إلى الدورة السابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة التى ستنعقد أوائل أبريل المقبل .

 

 

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