بالصور.. رفع 44 عربة مأكولات وضبط 122 بائعا وتنفيذ 644 إزالة بالقاهرة

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق (حدائق القبة-دار السلام-الدرب الأحمر –الجمالية).

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (644إزالة إدارية , 154 إشغال طريق، 73 تلوث بيئة، 86 إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص، 122 بائع جائل، 25 شهادة صحية، 3 غلق إدارى، 10 عربات يد، 10 عربات فول ، 9 عربات كارو، 4 تروسيكل لبيع الفاكهة، 11 فاترينة لبيع المأكولات، 12 تاندة-2 "نصبة شاى"-2غلق إدارى.

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