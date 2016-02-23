"إرهاب الشرقية" تفض أحراز الخلية العنقودية المتهم فيها ضابط شرطة مفصول

فضت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس لدواع أمنية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار وعلى رجب، وسكرتارية أحمد رزق، الأحراز فى القضية رقم 23925 جنايات منيا القمح لسنة 2015، والمتهم فيها 16 من أفراد خلية عنقودية، يتزعمها ضابط شرطة مفصول على اتصال بأبو بكر البغدادى أمير تنظيم داعش الإرهابى، واعترف الضابط أمام المحكمة بحيازته للأحراز، وقررت المحكمة استكمال المرافعة بالقضية غدا.

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الشرقية الكلية، أن جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة تمكن من كشف خلية عنقودية تخطط لقلب نظام الحكم واستقطاب الشباب وأنه زعيمها يدعى "حلمى محمد هاشم" 63 سنة ضابط شرطة مفصول من الخدمة، وعلى اتصال بأبوبكر البغدادى أمير تنظيم داعش، وملقب بينهم بمفتى داعش.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى تورط 16 شخصا فى القضية، أغلبهم من منيا القمح، وتم القبض على 14 منهم وإحالتهم إلى دائرة إرهاب الشرقية على ذمة القضية رقم 23925 لسنة 2015 جنايات منيا القمح.

كانت مأمورية من جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، تمكنت من القبض على "حلمى هاشم" وبحوزته العديد من الكتب التكفيرية، والتأكد من اتصاله بتنظيم داعش وتكوينه خلية عنقودية جديدة بها عناصر من محافظة الشرقية، وتم فصله بعد القبض على شقيقه فى واقعة مقتل الرئيس السادات.