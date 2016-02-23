ضبط عاطل بحوزته 37 قطعة حشيش بمرسى مطروح

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، اليوم، الثلاثاء، القبض على عاطل بحوزته 37 قطعة حشيش مختلفة الأحجام، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة مرسى مطروح.

وكانت معلومات وردت، عن قيام "عبد الفتاح م ه ع"- مواليد 1980 عاطل، مقيم بمنطقة الكيلو 4 بالإتجار فى المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة وضبطه بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من خلال كمين أعد له بالقرب من المدرسة التجارية، بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح وبحوزته 37 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجار العرض على النيابة العامة.