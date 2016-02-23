أول ظهور لـ«الحضري» بعد عودته لحراسة عرين منتخب مصر في «معكم منى الشاذلي»

كتبت- إ نجي لطفي

يحل حارس المرمي الدولي عصام الحضري ضيفا علي الإعلامية مني الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من برنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع علي فضائية «سي بي سي».

ويكشف الحضري في الحلقة أسرار عودته من جديد لحراسة عرين منتخب مصر بعد استبعاده من قائمة الفريق لأكثر من عامين، مشيرا الي انه كان لديه اصرار علي العودة للمنتخب من خلال بذل مزيد من الجهد والعرق والتركيز في التدريبات.

وتطرق الحضري خلال الحوار الي تفاصيل بداياته في الملاعب ورحلته الكروية التي بدأت من كفر البطيخ في دمياط، مشيرا الي انه كان طالب فاشل في المدرسة وان والده كان يرفض احترافه كرة القدم، وانه كان يحرق ملابس الرياضة التي يرتديها في المباريات كي يجبره علي الابتعاد عن كرة القدم والتركيز في دراسته.

وتتضمن حلقة الشاذلي مع الحضري حوارا مع الفنان احمد سعيد عبد الغني يكشف فيه لأول مرة تفاصيل احترافه كرة القدم حتي سن الثامنة عشر وكيف انه كان لاعبا محترفا في صفوف فريق الطيران ولعب معه في الدوري الممتاز.

وتحدث عبدالغني لأول مرة ايضا عن صلة القرابة التي تربطه بالفنانة الكبيرة زهرة العلا مؤكدا ان الفنانة الراحلة هي خالته، مشيرا الي انه تربي في بيتها وكان يعتبرها امه الثانية نظرا لحمايتها وقدرتها الكبيرة علي الاحتواء.

وكشف النجم الشاب سر ظهور والده الدائم بالملابس البيضاء مؤكدا ان والده الفنان الكبير سعيد عبدالغنيؤبدا حياته مراسلا حربيا في صحيفة الاهرام ثم تحول الي قسم الفن بعد تعرضه لأزمة نفسية بعد مشاركته في تغطية حرب 67.

وفي الحلقة فقرة مع الروائي الشاب وليد خيري مؤلف كتاب السيرة الأبوية الذي يحكي فيه تفاصيل علاقته بنجله مهند بعد انفصاله عن زوجته.

ويظهر خيري بصحبة نجله مهند ويكشفان كيف تعاملات خلال الايام التي يقضيها مهند في بيت ابيه نهاية كل اسبوع ايام الاجازة المدرسية.