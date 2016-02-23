مصدر دبلوماسى يتوقع إلغاء القمة العربية للعام الجارى وعقدها السنة المقبلة

توقع مصدر دبلوماسى عربى رفيع المستوى، عدم عقد القمة العربية العادية فى دورتها 27 لهذا العام 2016، وعقدها العام القادم 2017.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موريتانيا أعلنت عن ترحيبها وجاهزيتها للقمة العربية لهذا العام بعد اعتذار مملكة المغرب عن استضافتها، إلا أنها أعلنت أيضا أنها لن تستطيع استضافة القمة قبل شهر يوليو المقبل ومن ثم يمكن تحديد موعد عقد القمة فى يوليو أو أى شهر يليه لكنها لن تكون قبل ذلك.

ولفت إلى أنه قد يتم إرجاء عقد القمة لما بعد يوليو، منوها إلى وجود صعوبة لدى القادة والزعماء العرب الحضور للقمة فى هذا التوقيت نظرا لارتفاع درجات الحرارة ومن ثم سيكون التمثيل أقل من مستوى القادة.

وأشار المصدر أن تلك القمة فقدت أهميتها نظرا لاعلان المغرب تأجيلها من شهر مارس الى أبريل، ثم إعلان المغرب عن اعتذارها لاستضافة القمة، ثم قرار موريتانيا باستضافة القمة ولكن فى وقت متأخر من العام الجارى.

من جهته أكد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن موريتانيا أعلنت عن أنها على استعداد تام لاستضافة القمة العربية القادمة والتى كان من المقرر أن تستضيفها المغرب قبل أن تعتذر.

وقال العربى فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن موريتانيا طرحت عقد القمة فى يوليو المقبل بدلا من شهر أبريل، لافتا إلى أن الأمانة العامة للجامعة تجرى اتصالات بالجانب الموريتانى لتحديد موعد نهائى لعقد القمة.

وكشف العربى عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية موريتانيا لمصر للقاء الأمين العام للتباحث حول تحديد موعد القمة.

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