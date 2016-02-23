ننشر نص بيان السعودية بتحذير مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرته

>نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان، وقال "حرصا على سلامتهم كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى".

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصاً على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى مع توخى الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة.

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