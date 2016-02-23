الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية تحتفل بميلاد «زويل»

كتبت- إ نجي لطفي

تحتفل الشبكة الثقافية بالإذاعة المصرية بميلاد العالم الكبير الدكتور أحمد زويل علي خدماتها الإذاعية العاملة وهي إذاعات البرنامج الثقافي ، الأوروبي المحلي يوم الخميس القادم الموافق 25 فبراير الجاري .

> وتقول ألف كامل رئيس الشبكة الثقافية إن إذاعة البرنامج الثقافي سوف تذيع حلقة من برنامج ” العلم في حياتنا ” وتستعرض الحلقة الانجازات العلمية للدكتور زويل وصولاً إلي حصولة علي جائزة نوبل في الفيزيا والبرنامج من تقديم محمد عيسى .

> أما البرنامج الأوروبي المحلي فيقدم من خلال خدمته الناطقة باللغة الانجليزية حلقة من برنامج ” نجوم علي أرض مصرية ” إعداد وتقديم ماجدة باجنيد وتستضيف د. أحمد زويل للحديث عن رحلته مع العلم وقصة سفرة الي الولايات المتحدة الامريكية والجوائز العلمية الدولية التي حصل عليها ووضع مصر بالنسبة للبحث العلمي بين بلدان العالم .

> أما خدمة البرنامج الأوروبي الناطقة بالفرنسية فتقدم فقرة في استعراض الصباح حول مشوار د. أحمد زويل العلمي وكيف تغلب علي الصعاب التي واجهته وكيف استطاع ان يتخذ قرار السفر والمحظات الأهم في مشواره العلمي والحياتي .