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صور| عصام الأمير يبحث التعاون والإنتاج المشترك مع التلفزيون السعودي

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صور| عصام الأمير يبحث التعاون والإنتاج المشترك مع التلفزيون السعودي صور| عصام الأمير يبحث التعاون والإنتاج المشترك مع التلفزيون السعودي

خلال بحث التعاون المشترك – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

عُقد بمدينة الرياض اجتماع تنسيقي، اليوم الثلاثاء، بين كبار المسئولين بهيئة الإذاعة والتليفزيون وكبار المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وترأس الاجتماع الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأستاذ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون للملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في استمرارية تفعيل آلية الإنتاج الإعلامي المشترك بين القطاعين ووضع الخطوط العريضة للمضي قدمًا في الدخول في الإنتاج الفعلي “إذاعيًا وتلفزيونيًا”، وتم التوصل لعدد من النقاط يبدأ العمل على تنفيذها فورًا حتى تكون هناك أعمال مشتركة بين البلدين جاهزة للإذاعة والعرض في شهر رمضان القادم.

حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتورة لمياء محمود رئيس صوت العرب، ومن الجانب السعودي عبد العزيز الزاحم مساعد الرئيس للإذاعة و سعد الجريس المستشار الإعلامي للهيئة والدكتور محمد باريان مدير عام القناة السعودية وعبدالعزيز الهديب المشرف على اللجان المشتركة بالهيئة.

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