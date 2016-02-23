أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الليلة| مواهب شعرية من الأطفال والشباب ضيوف «خلاصة الكلام»

Google+ Print
الليلة| مواهب شعرية من الأطفال والشباب ضيوف «خلاصة الكلام» الليلة| مواهب شعرية من الأطفال والشباب ضيوف «خلاصة الكلام»

خليل والشناوي

يستضيف الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي فى حلقة جديدة من برنامج “خلاصة الكلام” والذي يذاع اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساء على قناة “الحياة” مجموعة من المواهب الصغيرة والشباب في مجال الشعر .

وتشهد هذه الأمسية في فقرتها الأولى مجموعة من الأطفال الموهوبين في إلقاء الشعر أمثال “شروق الجخ” والتي تلقي قصيدة باسم “سكرانة”.. كما يلقي الطفل هيثم محمد قصيدة باسم “شهيد”.. كذلك يلقي الطفل ساجد عبدالفتاح قصيدتين للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج والتي تضم نخبة من الشعراء الشباب أمثال دعاء عبدالوهاب التي تقوم بإلقاء قصيدة من تأليفها باسم “مش مبسوطة”، كما يلقى الشاعر الشاب أحمد النجار قصيدة من تأليفه باسم “طفل العشرين”.. والشاعر محمد التهامي الذي أتى خصيصاً من صعيد ليكشف عن موهبته أمام الجمهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة