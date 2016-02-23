الليلة| مواهب شعرية من الأطفال والشباب ضيوف «خلاصة الكلام»

يستضيف الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي فى حلقة جديدة من برنامج “خلاصة الكلام” والذي يذاع اليوم الثلاثاء الساعة 11 مساء على قناة “الحياة” مجموعة من المواهب الصغيرة والشباب في مجال الشعر .

وتشهد هذه الأمسية في فقرتها الأولى مجموعة من الأطفال الموهوبين في إلقاء الشعر أمثال “شروق الجخ” والتي تلقي قصيدة باسم “سكرانة”.. كما يلقي الطفل هيثم محمد قصيدة باسم “شهيد”.. كذلك يلقي الطفل ساجد عبدالفتاح قصيدتين للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج والتي تضم نخبة من الشعراء الشباب أمثال دعاء عبدالوهاب التي تقوم بإلقاء قصيدة من تأليفها باسم “مش مبسوطة”، كما يلقى الشاعر الشاب أحمد النجار قصيدة من تأليفه باسم “طفل العشرين”.. والشاعر محمد التهامي الذي أتى خصيصاً من صعيد مصر ليكشف عن موهبته أمام الجمهور.