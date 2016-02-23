6 مارس.. نظر دعوى رد ومخاصمة ناجي شحاته بقضية «المنشية»

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 مارس المقبل لنظر دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بـ«قاضي الإعدامات»، والذي ينظر محاكمة 11 متهمًا من معارضي النظام، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف المنشية»، التي وقعت عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك أمام الدائرة 29 مدني.

واستندت دعوى الرد والمخاصمة على أن القاضي أعلن موقف عدائي ضد المتهمين وضد ثورة 25 يناير وضد أي تيار معارض في مصر، وذلك خلال لقاء مسجل له، وهو ما يجعله غير أهل لنظر القضية، ويفقده الحيدة لنظرها، وفقًا لنص الدعوى.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن ادعت انضمامهم لجماعة إرهابية أسست على خلال أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة “المنشية” بمحافظة الجيزة.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا انتقام سياسي بحقهم، وأنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف أو إرهاب ولم يتورطوا في قتل أو إصابة أي من المواطنين أو ضباط الشرطة أو الجيش أو أي من أفراده، مشيرين إلى أن الاتهامات استندت فقط على تحريات الأمن الوطني الذي هو في خصومة سياسية مع المتهمين.