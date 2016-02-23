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إسرائيل تهدم منزلى فلسطينيين نفذا هجمات أدت إلى مقتل اسرائيليين

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إسرائيل تهدم منزلى فلسطينيين نفذا هجمات أدت إلى مقتل اسرائيليين إسرائيل تهدم منزلى فلسطينيين نفذا هجمات أدت إلى مقتل اسرائيليين

>هدمت إسرائيل ليل الاثنين الثلاثاء منزلين جنوب الضفة الغربية المحتلة يعودان لفلسطينيين نفذا هجمات ادت إلى مقتل خمسة اسرائيليين فى نوفمبر الماضى، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلى.

وفى تطور أخر، اعتقل الجيش الاسرائيلى 19 فلسطينيا ليلا فى جنين ونابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال عملية مداهمة كبيرة بحسب مصادر امنية فلسطينية.

وكان محمد الحروب قام فى 19 من نوفمبر الماضى بفتح النار عند تقاطع طرق مستوطنات اسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة قبل ان يصدم عمدا مجموعة من المشاة بسيارته، مما ادى إلى مقتل أميركى وإسرائيلى وفلسطينى وإصابة عدة أشخاص بجروح.

وفى اليوم نفسه اقدم رائد مسالمة على طعن اسرائيليين اثنين فى مبنى فى تل أبيب، ويعد 19 من نوفمبر أكثر الأيام دموية بالنسبة للإسرائيليين منذ بداية اعمال العنف فى أكتوبر الماضى.

وقال الجيش الإسرائيلى أنه هدم منزل محمد الحروب فى قرية دير سامت ومنزل رائد مسالمة فى قرية دورا، قرب الخليل.
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