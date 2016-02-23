الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بمحل ملابس فى مغاغة بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب بمعرض للملابس بمدينة مغاغة.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى بورود بلاغ باندلاع حريق هائل بمعرض للملابس بناحية شارع عبد العظيم الكائن بوسط مدينة مغاغة بشمال محافظة المنيا.

بالانتقال والأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين اندلاع حريق ضخم بمعرض للملابس الجاهزة يضم معروضات للشباب واسفر الحريق عن التهام عدد من محتويات المعرض، وأشارت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية إلى أن الحريق نجم عن حدوث ماس كهربائى.

وتم اخطار المعمل الجنائى لحصر تلفيات الحريق والوقوف على أسباب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

>