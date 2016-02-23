أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا  مغبرا إلى غائم جزئيا، ويستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة الغربية ويحتمل سقوط بعض الامطار وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي بعد الظهر غربا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/ساعة بوجه عام تصل 40 كم/ساعة على البحر والمناطق المكشوفة أحيانا.

البحر .. متوسط الموج يضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يصل الى ستة أقدام أحيانا ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و49 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 22 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    32      18              70       15 .
> دبي                        32      19              75       20 .
> الشارقة                   31       16              70       20.
> عجمان                    32      14              75        15.
> أم القيوين                31       15             80        20 .
> رأس الخيمة             31        14             75       20 .
> الفجيرة                   29       18              80       25.
> العين                     33       18              70       15 .
> ليوا                       32      17               75       15 .
> الرويس                  31      17               80       20 .
> السلع                    30       16               70       20.
> دلما                      27      19               80       25 .
> طنب الصغرى          26      20               85       30 .
> طنب الكبرى            26      20               85       30 .
> أبوموسى               27       21               80       25.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية