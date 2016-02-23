الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا، ويستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة الغربية ويحتمل سقوط بعض الامطار وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي بعد الظهر غربا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/ساعة بوجه عام تصل 40 كم/ساعة على البحر والمناطق المكشوفة أحيانا.

البحر .. متوسط الموج يضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يصل الى ستة أقدام أحيانا ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و49 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 22 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 32 18 70 15 .

> دبي 32 19 75 20 .

> الشارقة 31 16 70 20.

> عجمان 32 14 75 15.

> أم القيوين 31 15 80 20 .

> رأس الخيمة 31 14 75 20 .

> الفجيرة 29 18 80 25.

> العين 33 18 70 15 .

> ليوا 32 17 75 15 .

> الرويس 31 17 80 20 .

> السلع 30 16 70 20.

> دلما 27 19 80 25 .

> طنب الصغرى 26 20 85 30 .

> طنب الكبرى 26 20 85 30 .

> أبوموسى 27 21 80 25.