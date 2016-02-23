سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد البدواوي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،اليوم (الثلاثاء)،واجب العزاء إلى ذوي وأسرة شهيد الوطن عبيد سالم سعيد البدواوي ، من أفراد قواتنا المسلحة البواسل الذي استشهد اثناء مشاركته ضمن قوات التحالف العربي في عملية " إعادة الأمل " والذي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وعبّـر سموه خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة مصفوت في إمارة عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.