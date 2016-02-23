بالصور.. محافظ السويس يفتتح مؤتمر "أثر الثقافة على المد الوطنى"

افتتح اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس وسعيد الهمشرى رئيس الإقليم الثقافى للقناة وسيناء، نائباً عن الدكتور سيد خطاب رئيس هيئة قصور الثقافة، مؤتمرا اليوم بعنوان أثر الثقافة على المد الوطنى (المقاومة – الثورات – التنمية) بمسرح قصر ثقافة السويس.

وفى كلمته أكد عصام ستاتى أمين عام المؤتمر أن الفن ليس للفن، وأن الأدب ليس للأدب، ولكن الفن والأدب والثقافة ينبغى أن يكون للمجتمع، فالثقافة حاملة راية التنوير ومشعل النهوض بالأمة وبوصلة التقدم والازدهار.

وأشار ستاتى إلى دور الكاتب عبر العصور فى المجتمع والأحداث المهمة التى مرت بها مصر عبر العصور المختلفة والثورات والمظاهرات وحادث دنشواى.

وقالت آمال حسين مدير عام فرع ثقافة السويس إن عنوان المؤتمر أثر الثقافة على المد الوطنى (المقاومة – الثورات – التنمية)، هو تتويج لمسيرة العطاء الثقافى لهذا الشعب الذى تسلح بثقافته الوطنية في مواجهة قوى الاستعمار.

وقال عزت متبولي رئيس النادي المركزي ان علي المثقف الواعي دور في قدرته وفاعليته علي طمس ثقافة التخلف والحفاظ علي علي هويته ورفع راية التنوير في شرائح المجتمع والانطلاق نحو افاق التنمية والتحضر والتحديث .

وسردت الدكتورة عزيزة الصيفي رئيس المؤتمر ذكرياتها اثناء احداث عامي 1967 وحرب 6أكتوبر 1973 وفي فترة الحصار التي تماسك فيها جميع أفراد وطوائف المجتمع مشيرة الى ان عصور الظلام الفكري الذي مرت بها امتنا خلفت تركة معقدة من اللوثة الفكرية وتجارة العقول والنفوس وان التخلف الفكري ( الدكتاتوري والاستعماري)والانبهار بالغرب وثقافته ونظامه لقبول التحكم في مصائرنا ومقدرتنا

واشارت عزيزة الصيفي الي أهمية تجديد الخطاب الديني بالتوازي مع تجديد الخطاب الثقافي وتطوير ثقافة الشعب بالتنسيق مع الازهر الشريف لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة للتراث الديني .

وأكد سعيد الهمشري رئيس الاقليم الثقافي للقناة وسيناء ان الخطاب الثقافي كان بين المقاومة والابداع وبين المواجهة والاقتناع من اجل التغيير في معطيات الواقع مشيرا الى ان معظم الفترات التاريخية كان يوجد بها حراك ثقافي كان يتغلغل داخل طبقات المجتمع المصري من اجل الدفاع عن ارضه وحقوقه المنهوبة .

وأشاد اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس بشعراء وأدباء السويس مؤكدا علي دورهم الوطني في بث الروح والحماس من أجل الصمود والتحدي خلال حرب اكتوبر 1973 .

وأكد المحافظ علي أهمية ضرورة تواصل الاجيال لاستكمال المسيرة مؤكدا علي ان السويس تحملت الكثير من ويلات الحروب والتهجير مطالبا الجميع بالتحدي والنضال والعمل الجاد من أجل عودة السويس عروسا للبحر الاحمر مرة أخري .

وفي نهاية اللقاءالذي حضره كوكبة من الادباء والشعراء بمحافظة السويس وقيادات هيئة قصورالثقافة قام اللواء احمد الهياتمي بتكريم شعراء وأدباء السويس ومسئولي هيئة قصور الثقافة وعدد من العاملين بقصر ثقافة السويس بمنحهم شهادات تقدير وميدالية محافظة السويس تقديرا لدورهم في تنوير وتثقيف المجتمع .



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