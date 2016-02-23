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بروفيسور بجامعة فلوريدا: التدخين السبب الأول للأزمات القلبية بين الشباب

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بروفيسور بجامعة فلوريدا: التدخين السبب الأول للأزمات القلبية بين الشباب بروفيسور بجامعة فلوريدا: التدخين السبب الأول للأزمات القلبية بين الشباب
كشف الدكتور محفوظ الشهاوى، البروفيسور بكلية الطب جامعة فلوريدا الأمريكية أن تدخين السجائر يعد السبب الرئيسى لإصابة بعض الشباب هذه الأيام بالأزمات القلبية المفاجئة، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وأضاف الشهاوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش المؤتمر الدولى السنوى للجمعية المصرية لأمراض القلب المنعقد بأحد فنادق القاهرة الشهيرة أن هناك عددا من العوامل الأخرى التى تساهم أيضا فى تعرض الشباب للأزمات القلبية مثل التاريخ المرضى للعائلة وقلة ممارسة الرياضة وزيادة الوزن والإفراط فى تناول الأطعمة الجاهزة الغنية بالكولسترول والدهون المشبعة.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت إصابة الكثير من الشباب بالأزمات القلبية المفاجئة دون وجود سبب واضح.
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