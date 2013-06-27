بلاغ ضد إدارة موانئ دبى لإيقاف رواتب نقابيين بميناء العين السخنة

تقدم أحمد مهران، محامى نقابة عمال موانئ العين السخنة المسئولة ببلاغ برقم 16 أحوال قسم عتاقة، ضد إدارة الميناء لإيقاف رواتب شهر يونيو لاثنين من أعضاء النقابة، وإرسالهم إنذار بالفصل، لتغيبهم من 1 إلى 30 مايو.

ومن جانبه، قال محامى العمال لـ"اليوم السابع" إنه اتهم إدارة موانئ دبى بمحاولة افتعال أزمة داخل الميناء وإيقاف العمل بسبب هذه القرارات التعسفية، مؤكدا أن أعضاء النقابة لم يتغيبوا عن العمل خلال هذه الفترة.

وكان أعضاء اللجنة النقابية بموانئ دبى قد حرروا بلاغ تحت رقم 1357 إدارى قسم شرطة عتاقة ضد "حسين إسحاق" مدير عام شركة موانئ دبى، وذلك لصدور قرار ضد أشرف عيسى، نائب رئيس اللجنة النقابية، وعلى سليم، أمين عام اللجنة، وإنذارهم بالفصل لتغيبهم من الفترة من 1 مايو إلى 31 مايو 2013 وهو ما أنكره أعضاء النقابة؛ هذا ورفضت إدارة موانئ دبى التعليق على الأمر وأكدت أنه شأن داخلى.