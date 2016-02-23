أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قوات من «الكوماندوز» الفرنسي تصل إلى بنغازي دعما لقوات «حفتر»

Google+ Print
قوات من «الكوماندوز» الفرنسي تصل إلى بنغازي دعما لقوات «حفتر» قوات من «الكوماندوز» الفرنسي تصل إلى بنغازي دعما لقوات «حفتر»

خليفة حفتر

وصلت قوات فرنسية خاصة من “الكوماندوز” الفرنسي، إلى مدينة بنغازي، شرق ليبيا، دعما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في عملياتها العسكرية في بنغازي.

وأكدت مصادر أمنية وعسكرية، بحسب موقع “عربي21″، أن هذه القوات موجودة داخل قاعدة “بنينا” الجوية، شرقي بنغازي، دون أن يعرف عدد أفرادها أو حجم قوتهم.

وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين قوات “الكوماندوز” الفرنسية وقوات حفتر، بقيادة العقيد سالم العبدلي، في قاعدة “بنينا”، القاعدة العسكرية الأهم لقوات حفتر.

وفي سياق آخر، فشل مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق الثلاثاء، في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المكونة من ثلاث عشرة وزارة وخمس وزارات دولة.

يذكر أن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، قد نص على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الليبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا