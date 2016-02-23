قوات من «الكوماندوز» الفرنسي تصل إلى بنغازي دعما لقوات «حفتر»

وصلت قوات فرنسية خاصة من “الكوماندوز” الفرنسي، إلى مدينة بنغازي، شرق ليبيا، دعما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في عملياتها العسكرية في بنغازي.

وأكدت مصادر أمنية وعسكرية، بحسب موقع “عربي21″، أن هذه القوات موجودة داخل قاعدة “بنينا” الجوية، شرقي بنغازي، دون أن يعرف عدد أفرادها أو حجم قوتهم.

وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة للتنسيق بين قوات “الكوماندوز” الفرنسية وقوات حفتر، بقيادة العقيد سالم العبدلي، في قاعدة “بنينا”، القاعدة العسكرية الأهم لقوات حفتر.

وفي سياق آخر، فشل مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق الثلاثاء، في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، المكونة من ثلاث عشرة وزارة وخمس وزارات دولة.

يذكر أن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، قد نص على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الليبي.