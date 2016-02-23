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القوات البحرية النيجيرية تحرر ناقلة نفط إماراتية من قبضة قراصنة

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القوات البحرية النيجيرية تحرر ناقلة نفط إماراتية من قبضة قراصنة القوات البحرية النيجيرية تحرر ناقلة نفط إماراتية من قبضة قراصنة

>حررت القوات البحرية النيجيرية، اليوم الثلاثاء، ناقلة نفط تابعة للإمارات ومؤجرة لشركة شحن كورية جنوبية، كانت مختطفة من قبل قراصنة.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أحد القراصنة قتل أثناء تحرير الناقلة، مشيرة إلى أن 4 قراصنة كانوا على متنها، إضافة إلى طاقمها المكون من 18 فردا، وهم من باكستان والهند والصين وكوريا الجنوبية والسودان وغانا.

وصرح مسؤول فى القوات البحرية النيجيرية بأن اثنين من أفراد الطاقم احتُجزا من قبل خاطفين تمكنا من الاختباء فى قارب القراصنة.

وكانت ناقلة النفط تنقل 4700 طن من وقود الديزل، وسيطروا عليها القراصنة 11 فبراير الجاري، عند سواحل ساحل العاج.
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مصر 365

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