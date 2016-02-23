أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس عريف الشرطة قاتل زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات فى بورسعيد

Google+ Print
حبس عريف الشرطة قاتل زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات فى بورسعيد حبس عريف الشرطة قاتل زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات فى بورسعيد
أمرت النيابة العامة ببورسعيد اليوم الثلاثاء، بحبس عريف الشرطة قاتل زميله عمدا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتراف المتهم بأنه قتل زميله على أثر مشادة كلامية معه وإهانته له على الفيس بوك ووصفه بأن دمه ثقيل.

واعترف وائل شبراوى، أمام النيابة العامة بأن المجنى عليه عماد عبد الحميد العوضى 32 سنة كتب تعليقات متكررة على الفيس بوك ضده تهكم عليه ووصفه بأن "دمه ثقيل"، وأنه دائم السخرية منه بل وصوره وهو يستحم، وأظهر الصور للناس، فحدثت بينهما مشادة كلامية على إثرها أطلق فيه رصاصتين فى البطن أدت إلى وفاته فى الحال.

من جانب آخر أعلن التقرير المبدئى للطب الشرعى بمستشفى الزهور فى بورسعيد أن القتيل لقى مصرعه على إثر تلقيه رصاصتين فى البطن، تسببت فى تهتك بالجهاز الهضمى ونزيف داخلى أدى إلى الوفاة أثناء إسعافه فى المستشفى.

وكان بيان لوزارة الداخلية قد أعلن فيه مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه بتاريخ الاثنين 22 الجارى وعقب استلام عريف الشرطة وائل الشبراوى أحمد إسماعيل من قوة قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد لخدمته ( تأمين بوابة القسم )، ومسلح بسلاح آلى قام بالتوجه إلى استراحة الأفراد الكائنة أعلى مبنى القسم، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشرطى عماد عبدالحميد العوضى من قوة القسم، قام على أثرها العريف المذكور بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى تجاه الشرطى، مما أدى إلى وفاته، تم ضبط العريف المذكور ونقل جثمان المجنى عليه إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


>- أسرة الشرطى المقتول بسلاح زميله فى بورسعيد تتسلم جثمانه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365