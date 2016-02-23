حبس عريف الشرطة قاتل زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات فى بورسعيد

أمرت النيابة العامة ببورسعيد اليوم الثلاثاء، بحبس عريف الشرطة قاتل زميله عمدا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعتراف المتهم بأنه قتل زميله على أثر مشادة كلامية معه وإهانته له على الفيس بوك ووصفه بأن دمه ثقيل.

واعترف وائل شبراوى، أمام النيابة العامة بأن المجنى عليه عماد عبد الحميد العوضى 32 سنة كتب تعليقات متكررة على الفيس بوك ضده تهكم عليه ووصفه بأن "دمه ثقيل"، وأنه دائم السخرية منه بل وصوره وهو يستحم، وأظهر الصور للناس، فحدثت بينهما مشادة كلامية على إثرها أطلق فيه رصاصتين فى البطن أدت إلى وفاته فى الحال.

من جانب آخر أعلن التقرير المبدئى للطب الشرعى بمستشفى الزهور فى بورسعيد أن القتيل لقى مصرعه على إثر تلقيه رصاصتين فى البطن، تسببت فى تهتك بالجهاز الهضمى ونزيف داخلى أدى إلى الوفاة أثناء إسعافه فى المستشفى.

وكان بيان لوزارة الداخلية قد أعلن فيه مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه بتاريخ الاثنين 22 الجارى وعقب استلام عريف الشرطة وائل الشبراوى أحمد إسماعيل من قوة قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد لخدمته ( تأمين بوابة القسم )، ومسلح بسلاح آلى قام بالتوجه إلى استراحة الأفراد الكائنة أعلى مبنى القسم، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشرطى عماد عبدالحميد العوضى من قوة القسم، قام على أثرها العريف المذكور بإطلاق عدة أعيرة نارية من السلاح الآلى تجاه الشرطى، مما أدى إلى وفاته، تم ضبط العريف المذكور ونقل جثمان المجنى عليه إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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