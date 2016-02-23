النائبة هالة أبو السعد: مرتضى منصور هددنى قائلاً "مش هسيبك وهتشوفى"

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، إن النائب مرتضى منصور قام بتهديدها صراحة قائلاً: "أنا مش هسيبك يا هالة... وهتشوفى"، وتم اثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وأضافت النائبة فى بيان لها منذ قليل، أن البرلمان ليس مكانًا لتصفية الحسابات الشخصية، وهناك أولويات يجب على النواب الاهتمام بها موضحة أن هناك الآلاف من تتوقف حياتهم على كلمة من البرلمان.

وتابعت في بيانها: "النائب مرتضى منصور فى حالة انهيار تام، ولم يساندها أحد من الأعضاء خوفا منه".

وكانت النائبة هالة أبو السعد، قالت فى تصريحات سابقة، إن حديث مرتضى منصور عن الإعلامى عمرو أديب مهاترات ومضيعة للوقت.

>

>