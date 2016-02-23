البرلمان يوافق على أول 20 مادة من لائحته الداخلية

انتهى مجلس النواب فى جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، من الموافقة على أول 20 مادة من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، بعد موافقته على المادة 20 بإجمالى 261 صوت مقابل رفض 36 عضواً وامتناع عضوان عن التصويت، من أصل 299 نائباً.

وتنص المادة 20 على: "يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب".

وطالب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتوافد إلى القاعة نظراً لتناقص العدد داخل القاعه، بما لا يؤدى إلى اختلال النصاب اللازم للتصويت داخل القاعة.

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