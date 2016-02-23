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بالصور.. "تربية أشمون" تبدأ تطبيق مشروع برنامج لتحسين مستوى الحياة الأسرية

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بالصور.. "تربية أشمون" تبدأ تطبيق مشروع برنامج لتحسين مستوى الحياة الأسرية بالصور.. "تربية أشمون" تبدأ تطبيق مشروع برنامج لتحسين مستوى الحياة الأسرية
بدأت كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية اليوم، الثلاثاء، فى تطبيق مشروع برنامج لتحسين مستوى جودة الحياة الأسرية للوالدين، وتحسين التوافق النفسى لأبنائهم المعاقين عقليا القابلين للتعليم، بالمدرسة الفكرية بسمادون تحت إشراف الدكتورة أمانى عبدالمقصود، القائم بأعمال عميد التربية النوعية، والدكتورة إيمان عمار، والدكتور محمد سرور والدكتورة سماح حلمى أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقالت الدكتورة أمانى عبدالمقصود، إن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الأسرية لدى القائم برعاية الأطفال المعاقين عقليا من خلال مجموعة من برامج تجريبية يوظف فيها التخصصات المختلفة بالكلية مثل التربية الفنية وتكنولوجيا التعليم والإعلام التربوى، وتدريب الأطفال المعاقين من خلال برامج تشمل المهارات العقلية والعلمية والتدريب على بعض الأنشطة، التى من شأنها مساعده المعاق على التوافق من نفسه ومع المجتمع.

وأكدت عبدالمقصود أن البرنامج يقف على الواقع الفعلى من خلال الاستمارات المعده لجمع البيانات عن جوده الحياة الأسرية، ومدى توافر الخدمات لكل من الأطفال وأسرهم والاحتياجات المختلفة التى يبغى أولياء الأمور للأطفال المعاقين الحصول عليها فى سبيل تحقيق الأعباء عليهم، وكذلك ضمان مستقبل مشرق لأبنائهم وأهم أنواع الرعاية التى يتطلعون إليها.
>كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية (1)

كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية (2)

كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية (3)
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