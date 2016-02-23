بدء إنشاء كوبرى بين بورسعيد وبورفؤاد لحل أزمة تكدس السيارات

أعلن المهندس أحمد البربرى، رئيس قسم التصميم بترسانة بورسعيد البحرية، عن بدء العمل لإنشاء كوبرى بمنطقة الرسوة يربط بين بورسعيد وبورفؤاد لحل أزمة تكدس السيارات العابرة بين ضفتى قناة السويس من خلال مرفق المعديات.

جاء ذلك خلال الجلسة التى أدارها اليوم، الثلاثاء، المهندس السيد أبو الفتوح، نائب مدير إدارة الترسانة البحرية ببورسعيد بالمؤتمر العالمى الأول للقناة السويس الذى أقيم بفندق ماريوت بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد البربرى أن الهيئة تشرف على 13 موقع عبور يربط بين ضفتى القناة لنقل 20 ألف سيارة يوميا من بورسعيد فقط، لافتا بأن التكدس دفع هيئة قناة السويس إنشاء كوبرى لحل الأزمة بكل مالها وما عليها .

وأشار البربرى إلى أن الكوبرى الذى سوف يتم إنشائه من تصميم ترسانة بورسعيد البحرية بكل ما تملك من إمكانيات بشرية وفنية بالتنسيق مع الإدارة الهندسيه بهيئة قناة السويس .

وأكد البربرى أن الكوبرى سيتكون من أجزاء ثابتة ومتحركة وسيكون الجزء المتحرك منه فى حدود 300 متر ومقسم على 4 أجزاء لاستيعاب دخول السيارات من الجهتين بحمولة تصل لـ 10 أطنان للملاكى و70 طنا للنقل الثقيل وبعرض 15 مترا على أن يتم التشغيل على مدار 16 ساعة يوميا وفى أوقات الذروة.