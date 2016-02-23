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وزير التعليم العالى: تشكيل 19 لجنة لتنفيذ رؤى البحث العلمى

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وزير التعليم العالى: تشكيل 19 لجنة لتنفيذ رؤى البحث العلمى وزير التعليم العالى: تشكيل 19 لجنة لتنفيذ رؤى البحث العلمى
أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة شكلت 19 لجنة داخل أكاديمية البحث العلمى، لتحويل الرؤى والخطة البحثية إلى لائحة تنفيذية، بدعم مالى كامل من خلال مجموعات عمل يشارك فيها وزراء سابقين وعلماء فى جميع التخصصات، بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية فى .

وأضاف الشيحى، فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر القومى الـ33 لعلم الراديو "2016" بمدينة أسوان، والذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بأن الوزارة وضعت أيضاً رؤى كاملة للبحث العلمى، بهدف تطوير التعليم العالى فى منظومة حتى عام2030، بجميع الجهات، وبمساندة خريطة كاملة للعمل.

وتابع وزير التعليم العالى تصريحاته، قائلاً "محافظة أسوان أصبحت مؤهلة لتكون منارة وإضافة علمية للتعليم الجامعى، نظراً لامتلاكها من المقومات الأساسية والبنية التحتية والخدمية بما يؤهلها لاستيعاب المزيد من الإنشاءات والتوسعات للصروح العلمية، سواء القائمة بالفعل أو التى سيتم إنشاؤها بالمستقبل، لخدمة المجتمع الأسوانى وكافة محافظات الصعيد.

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مصر 365

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