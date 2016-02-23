بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال ازدواج كوبرى التوفيقية

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أعمال ازدواج كوبرى التوفيقية الجديد على الطريق الزراعى السريع بطول 1200 متر طولى فى الاتجاهين، وبتكلفة بلغت 42 مليون جنيه، وأعمال التحويلات المرورية للكوبرى بعد الانتهاء من تركيب العلامات الإرشادية والتخطيط وإنارة الكوبرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووجه محافظ البحيرة بتشغيل خط الكوبرى المتجه إلى الإسكندرية والذى تم تشطيبه تمهيدا للانتهاء من الخط الآخر المتجه إلى القاهرة خلال 15 يوما، على أن يتم البدء فورا فى صيانة الكوبرى القديم لدخوله الخدمة إلى جانب الكوبرى الجديد لتحقيق السيولة المرورية على هذا الطريق الحيوى.
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