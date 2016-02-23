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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال ازدواج كوبرى التوفيقية

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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال ازدواج كوبرى التوفيقية بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال ازدواج كوبرى التوفيقية
تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أعمال ازدواج كوبرى التوفيقية الجديد على الطريق الزراعى السريع بطول 1200 متر طولى فى الاتجاهين، وبتكلفة بلغت 42 مليون جنيه، وأعمال التحويلات المرورية للكوبرى بعد الانتهاء من تركيب العلامات الإرشادية والتخطيط وإنارة الكوبرى.

ووجه محافظ البحيرة بتشغيل خط الكوبرى المتجه إلى الإسكندرية والذى تم تشطيبه تمهيدا للانتهاء من الخط الآخر المتجه إلى القاهرة خلال 15 يوما، على أن يتم البدء فورا فى صيانة الكوبرى القديم لدخوله الخدمة إلى جانب الكوبرى الجديد لتحقيق السيولة المرورية على هذا الطريق الحيوى.

جولة محافظ البحيرة (1)

جولة محافظ البحيرة (2)

جولة محافظ البحيرة (3)

جولة محافظ البحيرة (4)
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