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سفر وعودة 768 مصريا وليبيا و472 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 768 مصريا وليبيا و472 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 768 مصريا وليبيا و472 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى سفر ووصول 768 مصريا وليبيا و472 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 521 إلى الجانب الليبى، بينهم 199 مصريا و322 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 247 بينهم 306 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و81 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 135 ألفا و715 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 387 شاحنات محملة بالبضائع المصرية وعودة 85 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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