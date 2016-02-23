بالصور.. وزير التعليم العالى يتفقد منشآت علمية فى أسوان

تفقد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، يرافقه اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عددا من الصروح العلمية الجارى إنشاؤها بالمحافظة، ومنها مبنى الفرع الجديد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بطريق السادات، ومبنى كلية التربية الجديد بمنطقة النفق بمدينة أسوان، وذلك بمرافقة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، بجانب عدد من رؤساء الجامعات المصرية من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، أكد رئيس الأكاديمية، أن الفرع يعمل بأسوان منذ عام 2006 ولكن نظراً لقيمة الأكاديمية العلمية وفى إطار التسهيلات الكبيرة التى قدمتها المحافظة من خلال تخصيص مساحة 3250 م2 لإنشاء هذا الصرح الكبير، والذى يتكون من 5 أدوار بتكلفة تقديرية تصل إلى 100 مليون جنيها، يشمل 26 قاعة محاضرات مختلفة السعة و3 صالات للرسم و6 معامل فنية متخصصة، بجانب العديد من المكاتب الإدارية وأماكن للمرافق، مشيراً إلى أن المبنى الجديد سيستوعب 2000 طالب وطالبة من مختلف الكليات التى يشملها الفرع، وهى كلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية الإدارة والتكنولوجيا وكلية علوم الحاسب الآلى وكلية النقل الدولى واللوجستيات حيث سيتم تصميمه بطريقة توازى تصميم المقر الرئيسى للأكاديمية بالإسكندرية والقاهرة وبالشكل الذى يتواكب مع المناخ والبيئة المحيطة ليكون إضافة معمارية تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية العريقة.

فى السياق ذاته، أوضح رئيس جامعة أسوان، بأن المبنى الجديد لكلية التربية، تم البدء فى إنشاءه منذ عامين على مساحة 1800م2 بتكلفة 14 مليون جنية ومن المقرر الانتهاء منه نهاية الشهر القادم، ويتكون من 4 أدوار مقسمة إلى جزأين أحدهما تعليمى يضم 4 قاعات محاضرات كبيرة تسع 250 طالب بالإضافة إلى 8 قاعات متوسطة تسع 150 طالب بينما يضم القسم الإدارى 68 مكتب إدارى لأعضاء هيئة التدريس وباقى التخصصات الإدارية بالإضافة إلى أماكن للمرافق العامة.

وعقب الجولة التفقدية للإنشاءات الجديدة، شهد وزير التعليم العالى، حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع جنوب الوادى بأسوان لعام 2015.

وخلال الحفل حرص وزير التعليم العالى على تقديم التهنئة لأبنائه الطلبة والطالبات المكرمين الذين يمثلوا إضافة قوية لسوق العمل المصرى بما لديهم من خبرات ومهارات عملية اكتسبوها خلال سنوات دراستهم بالأكاديمية على أيدى كوكبة من المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الأكاديمية.

والجدير بالذكر، أن الاحتفالية شملت تكريم 76 خريج من طلاب الأكاديمية المصريين والسودانيين منهم 37 طالب وطالبة من كلية الإدارة والتكنولوجيا و8 من كلية الهندسة والتكنولوجيا بالإضافة إلى 31 خريج فى كلية النقل الدولى واللوجستيات، هذا بجانب تكريم الدفعة الأولى من الحاصلين على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال بإجمالى 14 طالب وطالبة.



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