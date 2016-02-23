تقنين أوضاع 5127 معلمًا مساعدًا بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ

قالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، إنه تم تقنين أوضاع 5127 معلمًا مساعدًا بالإدارات التعليمية، الذين تم تعيينهم كمعلم مساعد وحصلوا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين واستوفوا كل الشروط المطلوبة لوظيفة معلم وفقًا للمادة 73 من القانون 155 لعام 2007م المعدل بالقانون 93 لعام 2012م، وتم تعيينهم فى وظيفة معلم.

وأضافت: "تمت مخاطبة التنظيم والإدارة والمالية لصرف بدل الاعتماد لهم لكونهم معلمين، مشيرة إلى أن لجنة شئون العاملين بالمديرية انعقدت بجلسة 8 فبراير 2016م للنظر فى تعيين 5127 معلمًا مساعدًا كمعلمين، وتم اعتماد تعيين المعلمين من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى 18 فبراير 2016م.