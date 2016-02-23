أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تقنين أوضاع 5127 معلمًا مساعدًا بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ

Google+ Print
تقنين أوضاع 5127 معلمًا مساعدًا بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ تقنين أوضاع 5127 معلمًا مساعدًا بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ
قالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، إنه تم تقنين أوضاع 5127 معلمًا مساعدًا بالإدارات التعليمية، الذين تم تعيينهم كمعلم مساعد وحصلوا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين واستوفوا كل الشروط المطلوبة لوظيفة معلم وفقًا للمادة 73 من القانون 155 لعام 2007م المعدل بالقانون 93 لعام 2012م، وتم تعيينهم فى وظيفة معلم.

وأضافت: "تمت مخاطبة التنظيم والإدارة والمالية لصرف بدل الاعتماد لهم لكونهم معلمين، مشيرة إلى أن لجنة شئون العاملين بالمديرية انعقدت بجلسة 8 فبراير 2016م للنظر فى تعيين 5127 معلمًا مساعدًا كمعلمين، وتم اعتماد تعيين المعلمين من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى 18 فبراير 2016م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365