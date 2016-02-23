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العربى: موريتانيا تستضيف القمة العربية المقبلة وتطلب عقدها فى يوليو

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العربى: موريتانيا تستضيف القمة العربية المقبلة وتطلب عقدها فى يوليو العربى: موريتانيا تستضيف القمة العربية المقبلة وتطلب عقدها فى يوليو
أكد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن موريتانيا أعلنت استعدادها التالم لاستضافة القمة العربية القادمة والتى كان من المقرر أن تستضيفها المغرب قبل أن تعتذر.

وقال العربى فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن موريتانيا طرحت استعدادها لاستضافة القمة فى يوليو القادم بدلا من شهر أبريل، لافتا إلى أن الأمانة العامة للجامعة تجرى اتصالات بالجانب الموريتانى لتحديد موعد نهائى لعقد القمة.

وكشف العربى عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية موريتانيا لمصر للقاء الأمين العام للتباحث حول تحديد موعد القمة.

كما أعلن العربى عن ترحيب الجامعة العربية بالإعلان الذى توصلا إليه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا.

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