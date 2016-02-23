الملكة رانيا تشكر حاكم دبى ونجله على تكريمها فى منتدى المرأة العالمى

وجهت الملكة رانيا العبد لله، ملكة الأردن، الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ حمدان محمد بن راشد ولى عهد دبى عن تكريمها ومنحها "وسام محمد بن راشد للمرأة" فى افتتاح منتدى المرأة العالمى 2016 فى دبى اليوم الثلاثاء تحت شكار "لنبتكر".

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر: "الشكر الجزيل، محمد بن راشد آل مكتوم، وابنه حمدان وللأشقاء فى الإمارات على هذا التكريم الذى يعنى لى الكثير وعلى حسن الضيافة".

فيما غرد الشيخ حمدان ولى عهد دبى عبر حسابه الشخصى على موقع التدوين المصغر تويتر: "حضرت اليوم منتدى المرأة العالمى الذى يمثل فرصة استثنائية للتحاور مع أهم القيادات النسائية، وتبادل الخبرات حول التوازن بين الجنسين"، مضيفاً: "كما تشرفت بتقديم "وسام محمد بن راشد للمرأة" للملكة رانيا العبد الله وكريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولى".

واستطرد ولى عهد دبى: "سعداء باستضافة منتدى المرأة العالمى في دولتنا.. المنتدى بمثابة إنجاز يضاف إلى إنجازات الإمارات الدولية لدعم المرأة وتعزيز مشاركتها فى المجتمع".



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