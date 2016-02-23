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الجيش الليبى يسيطر على معسكر راف الله السحاتى ببنغازى‎

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الجيش الليبى يسيطر على معسكر راف الله السحاتى ببنغازى‎ الجيش الليبى يسيطر على معسكر راف الله السحاتى ببنغازى‎
أعلنت القيادة العامة لقوات الجيش الليبى، اليوم الثلاثاء، السيطرة على معسكر راف السحاتى فى منطقة الهوارى بالكامل، من قبل قوات الجيش والقوات المساندة لها.

ومن ناحية أخرى، قام رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة الليبية، خالد نجم، صباح اليوم، بزيارة مقر وكالة الأنباء الليبية فى مدينة بنغازى.

وأطلع نجم على آلية سير العمل ومتابعة تغطية أخبار العملية العسكرية “دم الشهيد” التى يقودها القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة فريق أول الركن خليفة حفتر لتحرير مدينة بنغازى من المليشيات التابعة لتنظيم الدولة “داعش” الإرهابى والكتائب الموالية لهم.

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