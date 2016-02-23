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بعد حلقة عمرو أديب.. مرتضى يهدد النائبة هاله أبو السعد : «مش هسيبك وهتشوفي »

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بعد حلقة عمرو أديب.. مرتضى يهدد النائبة هاله أبو السعد : «مش هسيبك وهتشوفي » بعد حلقة عمرو أديب.. مرتضى يهدد النائبة هاله أبو السعد : «مش هسيبك وهتشوفي »

النائبه هالة ابو السعد

قالت  النائبة هالة ابو السعد عض مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ  ان النائب مرتضي منصور قام بتهديدها  قائلا  «أنا مش هسيبك يا هالة… وهتشوفى»، مؤكدا أنه تم  اثبات ذلك بمحضر الجلسة العامة للمجلس ، وأضحت أن  مرتضى منصور كان  حالة انهيار تام، ولم يقم أى من  الاعضاء، بمساندتها خوفًا منه.
> أضافت  ان البرلمان ليس مكان لتصفية الحسابات الشخصية، وإن هناك اولويات  أهم من الصراعات الداخلية  حيث ان هناك الالاف من المواطنين ينتظرون  البرلمان لانقاذ حياتهم، وان هناك الالاف تتوقف حياتهم على كلمة من البرلمان.
> يذكر أن  الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب شهدت ، جدلًا بين المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبين النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، حول مطالبته بإيقاف برنامج “عمرو أديب”.

حيث بدأت الأزمة عندما قام المستشار مرتضى منصور، بمطالبة المجلس بإيقاف برنامج الإعلامى “عمرو أديب”، مستشهدًا بتفريغ حلقات الإعلامى السابقة كمبرر لإيقاف البرنامج، مطالبًا بحضور وزير الاستثمار لإجراءات وقف البرنامج، ومن الجانب الآخر ردت عليه النائبة هالة أبو السعد قائلة: “الناس بتموت وانت شاغل المجلس بمشكلة شخصية”، ما أثار حالة من الهياج على مرتضى منصور فى الجلسة العامة”.

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