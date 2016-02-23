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نيابة كفر الشيخ تأمر بالإفراج عن 13 أردب بذرة قطن بعد التأكد من صلاحيتها

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نيابة كفر الشيخ تأمر بالإفراج عن 13 أردب بذرة قطن بعد التأكد من صلاحيتها نيابة كفر الشيخ تأمر بالإفراج عن 13 أردب بذرة قطن بعد التأكد من صلاحيتها
أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، ودسوق تسليم 13 ألف طن بذرة قطن، لإدارة التقاوى بسخا لعدم وجود تقرير فنى يؤكد عدم صلاحيتها، وتقديم إدارة التقاوى تقريراً يؤكد صلاحية الكمية المضبوطة.

وكانت لجنة من حررت محضرى شرطة حملا رقم 1563 جنح مركز دسوق ورقم 4158 جنح مركز كفر الشيخ، بضبط الكميات فى محلجين وأنهما غير صالحين، وتبين عدم وجود تقرير فنى يفيد بأن بذرة القطن غير صالحة.
>وتقدمت اللجنة المشكلة، من النيابة العامة، لبحث بذرة الأقطان، بتقرير يفيد أن البذرة سليمة، للاستخدام .
>واستدعت النيابة العامة أعضاء اللجنة محررة المحاضر لأخذ أقوالهم ، فيما تم تحريره في المحاضر بأن البذرة غير صالحه.

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مصر 365

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