حالة الطقس عامل رئيس في اختيار وجهة السياحة

يسارع الجميع إلى الاطلاع على توقعات "الارصاد" الجوية في شأن حالة الطقس، عند التفكير في وجهة بهدف السياحة، ويختارون غالباً عناوين دافئة في شباط (فبراير)، ويمنون النفس بالعوم فيها، والتخفف من الألبسة، والنعيم بأشعة الشمس الدافئة، كما في:

1. "سري لانكا"

"سري لانكا" جزيرة أخاذة، خصوصاً لناحية طبيعتها الخضراء، وحقول الشاي فيها الآسرة للعينين! تشمل مدن "سري لانكا" الأبرز: العاصمة "كولومبو" و"كاندي" و"غايل".

*مناخها

ان الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) ممتازة لزيارة "سري لانكا"، مع سطوع الشمس، وندرة الأمطار.

إشارة إلى أن مناخ "الجزيرة" استوائي، ويشهد على حضور فصل لطيف من ديسمبر (كانون الأول) وحتى مارس (آذار) في الغرب والجنوب، وآخر جاف في منطق الشرق، من مايو (أيار) حتى سبتمبر (أيلول).

لا تفوتي في "سري لانكا"

- زيارة حدائق "بيرادنييه" النباتية: على بعد 6 كيلومترات من مدينة "كاندي" الشهيرة، تقع "بيرادنييه" المصنفة بالحدائق الأجمل في القارة على الإطلاق! هي ترتفع 500 متر عن سطح البحر، وتضم بحيرة ساحرة بجوار "حدائق الخيزران"، حيث يحلو التنزه!

- النزهة عبر "كُغالا"، في مدينة "غايل" الاستعمارية، جنوبي الجزيرة. يشمل سير النزهة محيط المدينة، وصولاً إلى البحيرة الرائعة حيث يمكن الإبحار، مع إملاء العينين بمشاهد أشجار "الأيكة" الساحلية المعروفة بــ"المنغروف" المدهشة وحقول الأرز والشاي.

3 عناوين سياحية في "مدينة المشاهير"

2. "قبرص"

تغوص "قبرص" في البحر الأبيض المتوسط، وتتمركز في شرق الأخير.

من عناوين الجزيرة الأبرز: "لارنكا" و"ليماسول" و"بافوس".

*مناخها

لا يتجاوز معدل هطول الأمطار السنوي 375 ميلليمتراً في السنة، مع ملاحظة جفاف الهواء وسطوع الشمس لمدة 268 يوماً في السنة. إشارة إلى أن حالة الطقس في قبرص تبقى معتدلة.

لا تفوّتي في "قبرص"

- زيارة صرح "كولوساي" الفرنسي، حيث برج الحصن الرئيس مدهش، وفي داخل الغرف المتضمنة مداخن جميلة، يمكن أن يطل السائح على الضيعة ومحيطها.

- عيش ليل "ليماسول": يمكن تشبيه "ليماسول" عند المساء بــ"لاس فيغاس" الأميركية! إنها مرفأ "قبرص" الكبير، حيث تمتد منطقة سياحية واسعة شرقي المدينة، على جهتي جادة تحوطها المطاعم والمقاهي.

3. "أبو ظبي"

"أبو ظبي" هي واحدة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة السبع، عاصمتها مدينة "أبو ظبي" المتمركزة على جزيرة "أبو ظبي"، وتمتد إلى اليابسة والجزر المحيطة عبر أربعة جسور، هي: جسر المقطع وجسر المصفّح وجسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة الجديد.

تبلغ مساحة الإمارة 67.340 كيلومتراً مربعاً، وتحضن متنزهات فسيحة تضم وسائل ترفيه عدة ومجموعة من نوافير المياه ذات هندسة العمارة المستوحاة من التراث.

*مناخها

مناخ إمارة "أبو ظبي" شبه استوائي وجاف، يمتاز بصيفه الحار وشتائه الدافئ.

لا تفوتي في "أبو ظبي"

- المرور بــ" كاسر الأمواج"، والأخير عبارة عن لسان طويل يمتد الى داخل مياه البحر لكيلومترات، ويتضمن حدائق ساحرة تفوح منها روائح الزهر، وخصوصاً الياسمين. ويحضن "الكاسر" أيضاً، منصة رئيسة لسباقات الزوارق، يقف عليها أبطال السباقات لينالوا شرف تقليدهم الميداليات في غثر فوزهم بالسباقات التي تجرى أمام هذا "الكاسر" لمرات عدة كلّ سنة.

- رحلة "السفاري" في صحراء "أبو ظبي"، في المساء: يستهوي النشاط المذكور الزائرين الباحثين عن تجربة فريدة، والراغبين في التعرّف عن كثب إلى أصالة الجزيرة العربية.

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