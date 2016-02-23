محمد بن زايد يستقبل قائد القيادة المركزية الأميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ الفريق أول لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأميركية الذي يزور البلاد حاليا .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في عدد من المجالات وبشكل خاص ما يتعلق بدعم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في الشؤون العسكرية والدفاعية وأهمية تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة .

وتناول اللقاء أيضا تبادل وجهات النظر حول المستجدات والأحداث الراهنة في المنطقة إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي .