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تأجيل محاكمة 264 من عناصر الإخوان لأول مارس المقبل

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تأجيل محاكمة 264 من عناصر الإخوان لأول مارس المقبل تأجيل محاكمة 264 من عناصر الإخوان لأول مارس المقبل
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بمحافظة أسيوط، محاكمة 264 متهما فى أعمال عنف بمحافظة المنيا، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، إلى جلستى الأول والثانى من شهر مارس المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

ونظرت المحكمة اليوم 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب واقتحام قسم شرطة، وتفجير محول كهرباء، واقتحام بنك بمراكز ديرمواس وأبو قرقاص، وسمالوط.

واستمعت المحكمة اليوم إلى أقوال المتهمين فى قضية اقتحام بنك مصر بمركز ديرمواس، والمتهم فيها 96 متهما عقب أحداث الشغب والعنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس 2013.

فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع فى قضية تفجير محول كهرباء بمركز سمالوط فى أبريل من العام الماضى بحضور 10 متهمين فقط من إجمالى 22 متهما فى القضية.

كما استمعت المحكمة العسكرية ذاتها إلى مرافعة الدفاع، والإطلاع على بعض الأحراز فى قضية اقتحام قسم شرطة أبو قرقاص إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمتهم فيها 146 متهما، بينهم 34 متهما بحسب اتهامات وجهتها لهم النيابة العامة قبل إحالتهم إلى القضاء العسكرى.

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مصر 365

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