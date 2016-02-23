حبس باحث بمركز الدراسات لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة كتب جهادية

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، اليوم، الثلاثاء، بحبس "مدحت.ع"، الذى يعمل باحث فى مركز الحضارة والدراسات والمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية والسعى لتكدير الأمن والسلم العام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية أن المتهم صدر له أمر ضبط وإحضار من نيابة الأحداث الطارئة لاتهامه بما سبق، وأثناء ضبطه وبتفتيش منزله عثر بداخله على "لاب توب" وهاتف محمول وعدة كتب جهادية تنوعت أسمائها ما بين "داعش" و"عودة الجهاديين" و"النظام السياسى للإخوان" و"القاعدة فى اليمن والسعودية".