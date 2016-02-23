ضبط 3 كيلو بانجو و37 قطعة حشيش وفرد خرطوش و3 طلقات فى حملة أمنية بأسوان

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 كيلو بانجو وفرد خرطوش و3 طلقات، فى حملة أمنية بعدد من المراكز بالمحافظة.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة إدفو، من ضبط المتهم "ياسر.س.ا" 34 سنة، عاطل، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتى مخدرات، آخرهما القضية رقم 4163/2012م، جنايات مركز إدفو، وعثر بحوزته على "سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مللى، وثلاث طلقات من ذات العيار، ولفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرامات، ومبلغ 95 جنيها، وهاتف محمول، وتحرر المحضر رقم 1564 لسنة 2016 إدارى مركز إدفو.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دراو، تحت إشراف العميد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط، من ضبط المتهم "علاء.ع.ع" 32 سنة، عاطل، وبحيازته 5 لفافات متوسطة الحجم من نبات البانجو تزن حوالى كيلو ونصف الكيلو، ومبلغ 50 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر المحضر رقم 478 لسنة 2016 إدارى المركز، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن أيضاً ضباط وحدة مباحث قسم ثان أسوان، بمعرفة النقيب مؤمن فرج، معاون مباحث قسم ثان أسوان، والقوة المرافقة، من ضبط المتهم "أحمد.ا.م" 28 سنة، عاطل، وبحيازته 37 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تزن 500 جرام، ومبلغ 80 جنيهاً، وهاتف محمول، وتحرر المحضر رقم 705 لسنة 2016 إدارى قسم ثان أسوان.