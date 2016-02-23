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مجلس النواب يرفض مقترح زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب من 3 إلى 7

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مجلس النواب يرفض مقترح زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب من 3 إلى 7 مجلس النواب يرفض مقترح زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب من 3 إلى 7

مجلس النواب – أرشيفية

رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النواب خالد يوسف ومحمد صلاح وهيثم الحريري بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب من ثلاثة أعضاء وفقا للمادة الحادية عشرة من مشروع اللائحة إلى سبعة أعضاء.

وقال النائب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة إن المادة تم وضعها وفقا للدستور، وهو ما اعترض عليه النائب خالد يوسف حيث أكد أن الدستور لم يحدد عددا لهيئة المكتب، وطالب بتوسيع عدد هيئة المكتب حتى يكون جميع النواب على علم أولا بأول بكافة التفاصيل الخاصة باجتماع هيئة المكتب.

وطرح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس المقترحات الخاصة بتوسيع عدد هيئة المكتب للتصويت، ليتم رفضه من جانب المجلس، قبل أن يطرح المادة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين كما وردت من اللجنة الخاصة للتصويت لتحصل على موافقة المجلس.

ووافق المجلس كذلك على المادة العاشرة التي تتحدث عن رئاسة المجلس للجلسات ومن يتولى رئاسة الجلسات في حالة غياب رئيس المجلس.

كما وافق المجلس على المادة 12 الخاصة بانتخاب رئيس للمجلس ووكيلين في بداية انعقاد المجلس لمدة فصل تشريعي.

كان أحد الأعضاء قد تقدم باقتراح لتقليص مدة التصويت من ثلاثين ثانية إلى 10 ثواني اختصارا للوقت، وهو ما حصل على موافقة الأعضاء.

أ ش أ

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